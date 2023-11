Industria: Leonardo su Città aerospazio Torino, si parte da 4 laboratori congiunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto della Città dell'aerospazio di Torinoprende il via guardando alla formazione. La prima azione sarà la creazione, nel Fabbricato 37 di corso Marche, di laboratori congiunti, orientati allo sviluppo di tecnologie innovative di interesse competitivo industriale, capaci di attrarre Pmi e start-up e contaminare positivamente gli sviluppi tecnologici. I primi laboratori congiunti che verranno realizzati riguarderanno 4 aree di interesse strategico per Leonardo ovvero, le architetture e propulsione elettrica ibrida in campo aeronautico; l'autonomia di volo e di missione; il monitoraggio e la gestione del carico di lavoro psico-fisico del pilota e la prognostica e manutenzione predittiva. Sfruttando le possibili sinergie con questi laboratori, Thales Alenia Space, joint venture di Leonardo nel settore spaziale, svilupperà nel tempo laboratori e ambienti di prova per testare soluzioni e sviluppare le tecnologie abilitanti per le future missioni spaziali scientifiche, in orbita bassa terrestre e di esplorazione planetaria (Luna e Marte). (Rpi)