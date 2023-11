Germania: l'ambasciata d'Italia celebra la terza Giornata nazionale dello spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Berlino celebra oggi la terza Giornata nazionale dello spazio, con un evento dal titolo “Italian and German space science from young scientists to defense applications”. È quanto comunica la stessa missione, aggiungendo che il governo italiano ha istituito la Giornata nazionale dello spazio come “occasione per far conoscere al grande pubblico il mondo dello spazio e per mostrare i contributi delle istituzioni di ricerca, delle amministrazioni pubbliche e delle industrie italiane”. L'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, ha dichiarato: “La crescita economica, lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente e la sicurezza nazionale possono trarre grande vantaggio dal settore spaziale e dalla collaborazione sempre più profonda e proficua tra Italia e Germania in questo campo. Il Piano d'azione firmato la scorsa settimana nell'ambito del vertice intergovernativo italo-tedesco dedica grande attenzione all'economia dello spazio, tra cui le questioni di ricerca e sviluppo, le attività a monte, i servizi e le applicazioni a valle e la regolamentazione spaziale, dischiudendo molteplici nuove opportunità”. (segue) (Com)