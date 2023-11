Dialogo: dal Convegno di Roma sul ruolo delle Comunità religiose parte un forte appello per la pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Lega musulmana in Italia e in Europa, Abdul Aziz Sarhan, ha rivolto un forte appello “ad aprire le porte all’amore e alla dignità di ogni persona e a combattere tutte le ingiustizie” ricordando che “soltanto con la misericordia si conquistano i cuori”. L’Imam Nader Akkad ha richiamato le parole di Papa Francesco che si trovano anche nel Corano invitando a “porre fine alle guerre e all’indifferenza di fronte agli orrori’ e ha sottolineato che “chi salva una vita, salva tutte le vite”. Il rabbino Levi ha dichiarato che “stiamo vivendo un momento di grandi crisi e che soltanto il dialogo interreligioso può aiutarci a superarlo”. Perché la “conoscenza delle differenze degli altri è fondamentale per la costruzione di ponti con il prossimo”. Luigi De Salvia, presidente della sezione italiana di “Religions for peace”, ha ricordato che tutte le religioni “intrinsecamente portano valori fondamentali come la sacralità della vita umana” e ha insistito sull’importanza “di convegni come questo per promuovere il dialogo e la comunicazione che sono essenziali per costruire un mondo pacifico”. Il dibattito si è concluso con altri due panel sul tema del diritto – al quale, tra gli altri hanno partecipato la presidente dell’Unione Forense Italiana, avvocato Elisabetta Rampelli, e il professor Tito Lucrezio Rizzo, già consigliere capo della Presidenza della Repubblica – e sul ruolo della comunicazione per favorire il dialogo, moderato dal direttore giornalistico del Micc Enrico Singer, al quale hanno partecipato la giornalista esperta di questioni mediorientali, Tiziana Ciavardini, il vice direttore dell’Ansa, Stefano Polli, l’editorialista de Linkiesta, Amedeo La Mattina. (Res)