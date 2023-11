Ucraina: Tajani, dialogo per garanzie di sicurezza, su adesione forte attenzione anche su Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Ucraina hanno cominciato a negoziare sulle garanzie di sicurezza da fornire a Kiev. "Si comincia a discutere. Stiamo lavorando con gli ucraini. Poi ci saranno i tempi necessari per farlo", ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa al termine della riunione dei ministri degli Esteri della Nato a Bruxelles. "Abbiamo parlato. Domani si prenderà anche una posizione per rinforzare la posizione militare e la collaborazione anche a livello di Nato. Poi vedremo come procedere anche per l'adesione all'Unione europea, fermo restando che, per quanto ci riguarda, deve esserci anche un'attenzione forte ai Balcani, perché sono dei paesi candidati", ha detto. "Oggi pomeriggio ho visto il ministro degli Esteri del Montenegro e ho ribadito il nostro pieno impegno per sostenere il Montenegro e gli altri paesi dei Balcani candidati ad entrare a far parte dell'Unione europea il prima possibile. Anche magari prima del 2030, come ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, qualche tempo fa. È un nostro impegno, li aiuteremo e faremo tutto ciò che è possibile per accelerare i tempi dell'adesione dei Paesi dei Balcani", ha concluso. (Beb)