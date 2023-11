Expo 2030: Carpano (Azione), il governo non ci ha creduto abbastanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "non ci ha semplicemente creduto abbastanza e i petrodollari sono una scusa, l'economia italiana è due volte e mezza quella saudita". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Azione, Francesco Carpano. "A fallire - aggiunge - sono state le reti di relazioni diplomatiche, europee in primis, nonché l'impegno economico, dove l'Arabia Saudita ha investito nella candidatura molto di più di quanto non abbia fatto l'Italia. C'è amarezza per un appuntamento globale che sarebbe stato nella natura di Roma celebrare", conclude Carpano. (Com)