Nato: Tajani, ribadito impegno governo per rafforzare l’Alleanza anche nel Mediterraneo

- Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito l’impegno del governo al rafforzamento dell’Alleanza Atlantica, anche “nello scacchiere del Mediterraneo”. “Sono intervenuto a Bruxelles alla riunione della Nato. Lavoriamo per continuare a rispondere efficacemente alle sfide internazionali”, ha scritto il ministro in un messaggio su X, in cui ha anche detto che la “priorità” è la “presidenza del G7 nel 2024”. (Beb)