© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene Conferenza Internazionale in programma per "Cities for Life - Città contro la pena di morte", i due giorni di eventi promossi dalla Comunità di Sant'Egidio e dedicati alla lotta per l'abolizione globale della pena di morte. Sala della Protomoteca in Campidoglio (ore 17)- L'assessore alla Cultura, Miguel Gotor, partecipa all'evento di presentazione di "Regina Stories", ciclo di tre laboratori didattici svolti dall'Istituto Europeo di Design di Roma presso la Casa Circondariale di Regina Coeli. Casa Circondariale di Regina Coeli, via della Lungara 29 (ore 10)- L'assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro, Claudia Pratelli, interviene all'evento "Di lavoro si Vive" – Immagini dal mondo del lavoro, promossa dalla Confael presso lo Spazio Europa. Via IV Novembre 149 a Roma (ore 15) (segue) (Rer)