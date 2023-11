© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi inaugura l'area ludica riqualificata nel Parco di Villa De Sanctis. Ingresso Via dei Gordiani a Roma (ore 16)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa alla cerimonia di intitolazione a Silvio Di Francia della Casa della Cultura e dello Sport di Villa De Sanctis. Villa De Sanctis in via Casilina 665 a Roma (ore 18:30)- L'assessore ai Lavori pubblici e alle infrastrutture Ornella Segnalini presenta il progetto di riqualificazione urbana del quadrante di piazzale di Porta Pia. Enoteca "La Torre" - "La Rinascente" a Piazza Fiume a Roma (ore 16)REGIONE LAZIO- Il presidente Francesco Rocca partecipa alla seduta del Consiglio regionale. Consiglio regionale, via della Pisana 1301 (ore 10) (segue) (Rer)