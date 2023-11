Expo 2030: vince l'Arabia Saudita con Riad, Roma è terza e si ferma a 17 voti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’universalità di Roma "non passa necessariamente per l’Expo e quindi c’è l’esigenza di una città che vuole crescere, si vuole sviluppare e a cui il governo ha dato tutto il proprio sostegno", ha affermato il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi. "C’è la delusione dei numeri che sembrano dimostrare un consolidamento del consenso per Riad che non pare raccolto negli ultimi giorni - ha osservato Abodi -. L’Italia parteciperà al meglio all’esposizione di Riad nel 2030, perché abbiamo una tale ricchezza di contenuti che non è questo a crearci degli imbarazzi”. Delusione anche da parte del sindaco: "È stata una brutta sconfitta, Riad ha dilagato oltre ogni previsione, ha vinto al primo turno e ha espresso una forza che avevamo visto in campagna elettorale, anche economica, e che ha reso evidentemente questa Expo del tutto particolare - ha detto Gualtieri -. Siamo naturalmente amareggiati. Il nostro progetto era molto bello - ha aggiunto - ma i rapporti di forza economici, che qui sono stati espressi, come avevamo anche segnalato e denunciato, hanno portato a un voto nettissimo, a una vittoria schiacciante di Riad. È un tema: molti eventi internazionali stanno andando a colpi di risorse nel Golfo, avevamo segnalato questo problema. Adesso dobbiamo sportivamente accettare la sconfitta".(Rer)