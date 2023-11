Napoli: presentato il Christmas Village 2023, 300 abeti natalizi e installazioni in 3D

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trecento abeti natalizi, 300 mila led, eventi, casette in legno, food e tanti ospiti per celebrare l’atmosfera del Natale. Questi i numeri dell’edizione 2023 del Christmas Village in programma alla Mostra d’Oltremare dal 7 al 30 dicembre. L’evento, rispetto allo scorso anno, cresce nel numero delle giornate di apertura, passando da 19 a 24 e grande attenzione è stata rivolta anche a importati temi sociali come la lotta alla violenza sulle donne. Un tendone di oltre 1.000 metri quadri, che ospiterà diversi eventi della kermesse, è stato realizzato in colore fucsia proprio per rilanciare un messaggio di solidarietà e di sostegno al mondo femminile. Il Christmas village, suddiviso in più aree, avrà il suo ingresso da piazzale Tecchio, e proietterà sin dal principio i visitatori nel mondo di Babbo Natale grazie ad un bosco, composto da 300 veri abeti illuminati da 20mila led, con al centro un albero natalizio di circa 15 metri di altezza, addobbato da oltre 40mila led luminosi. Al di sopra del bosco, un cerchio di luci, con 50 mila led, rappresenterà un cielo con filanti che scenderanno per nove metri.Ci saranno poi due aree market, la prima costituita da casette in legno bianche e rosse e la seconda, ospitata nel Viale delle 28 Fontane, oltre alle caratteristiche casette, avrà installazioni in 3D alte sino ad 8 metri. Completeranno il Christmas village, nell’intera area di oltre 20.000 metri quadrati degli spazi esterni della Mostra d’Oltremare: la pista di pattinaggio, l’area food, un palco eventi, laboratori didattici, aree intrattenimento giochi, spettacoli, esibizioni di tiktoker e youtuber noti ai più piccini. (segue) (Ren)