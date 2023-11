Clima: M5s, governo senza coraggio, si presenta impreparato a Cop28

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A pochi giorni dall'avvio della Cop28, il governo Meloni si presenta impreparato. Dal suo insediamento, e in più occasioni, questo esecutivo ha dimostrato di non avere alcun interesse verso i temi ambientali, la transizione ecologica ed energetica. In legge di Bilancio non solo mancano le misure da destinare su questi fronti, quando si palesa tutta l'assenza di visione di una classe politica lontana anni luce dalla costruzione di un futuro sostenibile al passo con necessità e urgenze che non possono essere più ignorate". Lo affermano in una nota congiunta i parlamentari del Movimento cinque stelle nelle commissioni Ambiente di Camera e Senato, Ilaria Fontana, Patty L'Abbate, Daniela Morfino, Agostino Santillo, Gabriella Di Girolamo, Elena Sironi, Antonio Trevisi. "A ribadirlo anche il direttore di Asvis, Giovannini, che oggi in un'intervista ha sottolineato come manchi una strategia per uno sviluppo sostenibile di medio e lungo termine. Mancano investimenti per l'accelerazione della transizione ecologica, non c'è nulla su infrastrutture idriche e manutenzioni dell'esistente, nulla per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Assistiamo inoltre a dichiarazioni di esponenti di governo che continuano a lodare la scelta del nucleare invece di puntare sulle energie rinnovabili su cui invece bisognerebbe investire. Senza considerare che anche sul fronte energetico non vengono fornite risposte adeguate. Nel dl Energia manca la proroga del mercato tutelato per milioni di famiglie che rischiano di essere date in pasto a operatori e offerte di ogni genere. Una giungla in cui certamente non meritano di finire gli italiani. Ci chiediamo per quanto tempo ancora il nostro Paese debba assistere a questo triste spettacolo offerto da una maggioranza che sbatte la porta in faccia al futuro, bloccando le tante opportunità di sviluppo sul piano economico e sociale. Per andare in questa direzione serve coraggio e determinazione, quello che non vediamo tra i banchi della maggioranza", concludono. (Com)