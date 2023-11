Expo 2030: vince l'Arabia Saudita con Riad, Roma è terza e si ferma a 17 voti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ambasciatore Massolo "abbiamo giocato una partita secondo le regole della comunità internazionale e non parlo soltanto di correttezza, parlo del fatto che le competizioni si vincono sui progetti, sulle loro qualità, sulle idee" ma un simile sistema "lascia una punta di preoccupazione – ha continuato il presidente del comitato promotore - perché, se questo è quello che sceglie la stragrande maggioranza della comunità internazionale, significa che la scelta va al metodo al metodo transazionale e non transnazionale, come qualcuno a volte traslittera, e cioè vale il principio dell'interesse immediato, vale il principio della deriva mercantile". Lo ha definito "un esito molto severo per la nostra candidatura, andato oltre le nostre aspettative", il presidente di Unindustria, Angelo Camilli. "Sapevamo che era una sfida difficile - ha aggiunto - ma il risultato ci ha penalizzato moltissimo, è stato fatto comunque un grande lavoro sia dal punto di vista del Comitato promotore che dal punto di vista del sistema delle imprese del territorio che hanno aderito alla Fondazione. C'è da accettare la sconfitta, ragionare sull'esito e fare tesoro di questa esperienza. L'Arabia Saudita ha esercitato una pressione di natura commerciale fortissima, al di là delle previsioni. L'Europa mi sembra sia stata assente come continente, aveva dato un endorsement esplicito alla candidatura di Roma ma, in realtà, visti i voti che abbiamo acquisito, è evidente che neanche l'Europa è stata compatta nel voto su Roma".(Rer)