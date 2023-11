Lombardia, il Consiglio regionale approva a larga maggioranza Risoluzione sui fondi PNRR

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 63 voti favorevoli e solo tre contrari il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato a larga maggioranza la Risoluzione sui fondi Pnrr. “L’attuazione del Pnrr in Lombardia procede senza ritardi: Regione ed enti locali stanno rispettando le milestone previste e perciò anche in questo ambito ci stiamo dimostrando virtuosi. Nel documento approvato oggi a larghissima maggioranza dall’Aula a riprova dell’ottimo lavoro fatto in Commissione abbiamo individuato alcune proposte per vincere pienamente la sfida. Chiediamo un maggior coinvolgimento della Regione nella rimodulazione dei progetti, più flessibilità e la possibilità di utilizzare sui progetti Pnrr anche gli importi non spesi dei fondi di coesione”. Giulio Gallera (FI) spiega così il senso della Risoluzione “Pnrr, proposte e contributi per vincere completamente questa sfida”, documento predisposto dalla Commissione speciale da lui presieduta e approvato oggi a larghissima maggioranza – contrario solo il Movimento 5Stelle – dall’Aula di Palazzo Pirelli. “Abbiamo costruito insieme une risoluzione che evidenzia alcune criticità perché le criticità ci sono ed è nostro compito che vengano superate dando dei consigli precisi puntuali e possibilmente dando il nostro contributo. Quindi questa risoluzione che è frutto di una predisposizione dell'ufficio di presidenza, e rappresentanti di maggioranza e opposizione che hanno dato il loro contributo”, ha concluso. La Commissione ha monitorato fin dallo scorso aprile lo stato di avanzamento dei progetti Pnrr per ciascuna delle sei Missioni previste (Digitalizzazione e competitività; Transizione ecologica; Infrastrutture e Mobilità; Istruzione e Ricerca; Inclusione e Coesione; Salute). A tal fine sono stati ascoltati ben 56 soggetti nel corso di 18 sedute tra cui enti e istituzioni, operatori professionali ed esponenti del Governo. Alla Lombardia sono stati destinati 14,4 miliardi di euro integrati da circa 721 milioni di euro del Piano nazionale per gli investimenti complementari. (segue) (Rem)