Lombardia, il Consiglio regionale approva a larga maggioranza Risoluzione sui fondi PNRR (2)

- Complessivamente si tratta di 15,2 miliardi per 22.899 progetti gestiti da Enti locali e Regione. Di questi, 1.222 sono direttamente gestiti da Regione Lombardia, per un valore di 2,9 miliardi. La maggior parte degli 853 progetti di competenza regionale riguardano la Missione Salute per un valore di 1,8 miliardi. Seguono 129 progetti sulla Missione 2 (ambiente e transizione ecologica) per un valore di 600 milioni. 300 milioni sono andati a 7 progetti sulla Missione 5 (Coesione e inclusione). 100 milioni per la digitalizzazione (Missione 1) per 232 progetti e infine 50 milioni per un progetto di mobilità sostenibile (Missione 3). La Risoluzione approvata oggi indica una serie di impegni vincolanti per la Giunta regionale, che sarà tenuta a intervenire presso tutte le sedi istituzionali statali ed europee a sostegno di alcune precise istanze. In primo luogo si chiede al Governo un coinvolgimento maggiore delle Regioni, che nella rimodulazione del PNRR devono diventare protagoniste e devono avere potere decisionale per quanto riguarda le scelte che interessano il loro territorio. Occorre inoltre che i fondi di coesione comunitari, segnatamente quelli non utilizzati della programmazione 2014-2020, possano andare a sommarsi alle risorse del Next Generation EU. Così come, in nome della flessibilità, eventuali risorse resesi disponibili dovranno poter essere indirizzate su progetti di Comuni, Province e Città metropolitana finora non finanziati. Sono note inoltre le difficoltà incontrate dai Comuni, specialmente quelli piccoli, nella gestione delle procedure di realizzazione degli interventi a causa della carenza di personale. Più fondi dovranno quindi essere previsti da parte dello Stato per l’assunzione di personale tecnico (ingegneri e architetti) e personale amministrativo da parte di Comuni e Province. Per assicurare un puntuale e costante monitoraggio del processo di attuazione del Pnrr è previsto da parte della Giunta un aggiornamento con cadenza semestrale alla Commissione. (segue) (Rem)