Lombardia, il Consiglio regionale approva a larga maggioranza Risoluzione sui fondi PNRR (3)

- Il documento chiede infine che siano garantite dallo Stato agli Enti locali le risorse in spesa corrente per il funzionamento di progetti e strutture anche oltre il 2026 quando si concluderà la fase attuativa. Il riferimento è in particolare alle case di comunità, agli asili nido, alle altre strutture realizzate ma anche a servizi come l’assistenza domiciliare ai disabili e il sostegno a persone fragili e anziani. Si chiede infine di realizzare, in collaborazione con le associazioni di categoria dei vari settori produttivi, un prezziario dinamico che tenga conto dell’andamento dei prezzi di mercato sui singoli territori anche al fine di evitare aumenti ingiustificati del costo delle merci. Il Vice Presidente della Giunta e Assessore al Bilancio Marco Alparone, manifestando la condivisione della Giunta al documento predisposto dalla Commissione, ha sottolineato come la questione dei tempi di realizzazione delle opere sia sempre più decisiva e per questo è necessaria la più ampia condivisione e la massima coesione sull’implementazione del programma. “L’Europa – ha precisato Alparone - ha scommesso sull’Italia attribuendole il massimo degli importi. Non possiamo sottrarci a questa sfida e siamo impegnati a sfruttare tutte le opportunità che ci offre il Next generation EU assumendo come Conferenza delle Regioni un ruolo di primo piano nella sua attuazione”. Nel corso del dibattito è intervenuto il Vice Presidente del Consiglio Emilio Del Bono (PD) che ha annunciato il voto favorevole del suo gruppo “La partita dei fondi europei – ha detto Del Bono – è troppo importante per non cercare le ragioni dell’unità e della condivisione al di là delle divisioni politiche. Segnalo peraltro che molti emendamenti proposti dal Partito Democratico e da altri gruppi di minoranza sono stati accolti. Il testo finale dunque rispecchia il contributo di tutti i gruppi, per questo lo votiamo convintamente”. Questa, ha proseguito “è una risoluzione intellettualmente onesta, legge le cose dove stanno e affronta con onestà le potenzialità e le criticità. La risoluzione si è arricchita anche dal contributi dei consiglieri di maggioranza e questo è un bene”. (segue) (Rem)