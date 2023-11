Lombardia, il Consiglio regionale approva a larga maggioranza Risoluzione sui fondi PNRR (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sostegno della risoluzione sono intervenuti anche Marco Bestetti (FdI), Giuseppe Licata (Azione-Italia Viva) che ha presentato un emendamento accolto dal Relatore, Gigliola Spelzini (Lega), Luca Marrelli (Lombardia Ideale), Gian Mario Fragomeli (PD). Massimo Vizzardi (Azione-Italia Viva). Nicola Di Marco (Movimento5Stelle) ha invece annunciato il voto contrario del suo gruppo manifestando perplessità sul documento anche se ha riconosciuto la bontà del lavoro svolto in Commissione. “Pur riconoscendo il buon lavoro svolto dalla Commissione Pnrr, che nasce da una nostra richiesta – ha spiegato Nicola Di Marco (M5s) - non è stato possibile per il gruppo del M5s votare la risoluzione proposta dalla maggioranza. Non abbiamo potuto farlo perché il quadretto felice rappresentato dalla destra, che oggi parla di Pnrr dimenticandosi di riconoscere i meriti del Presidente Giuseppe Conte così come le astensioni dai voti in Parlamento e le dichiarazioni contrarie dei suoi leader, non corrisponde alla realtà. Le rimodulazioni e i ritardi del Governo sono costate ai lombardi un taglio dei fondi destinati alla Lombardia pari a 1.5-1.9 miliardi di euro, un’enormità di soldi che ancora oggi Regione Lombardia non riesce a dire da quali progetti saranno tagliati. Abbiamo votato contro perché sulle opere delle quali Regione Lombardia è soggetto attuatore, ovvero Case e Ospedali della Comunità, è calato un velo di omertà che lascia senza risposta ogni nostra interrogazione e ogni nostra richiesta di accesso agli atti”. (Rem)