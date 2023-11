Roma: Cisl Lazio, internalizzazione Multiservizi lieto fine e importante inizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione, da parte dell'assemblea capitolina, della delibera di internalizzazione in Risorse per Roma del Servizio Global della società Roma Multiservizi, "è un vero e proprio lieto fine per duemila lavoratori e famiglie ed è insieme un inizio: si apre una stagione di stabilità occupazionale per migliaia di persone, che si tradurrà, ne siamo certi, in un servizio migliore per i ragazzi e i bambini della Capitale". Lo dichiarano in una nota il segretario generale della Cisl del Lazio e reggente della Cisl di Roma, Enrico Coppotelli, e il segretario generale della Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti, Stefano Diociaiuti. "Vogliamo ringraziare i lavoratori - aggiungono - per questa importante vittoria: si tratta di persone che hanno sempre creduto di poter vincere la loro battaglia, di lavoratrici e lavoratori che sono stati in piazza a far sentire la loro voce al caldo, al freddo e al vento, senza mai arretrare. Sono persone che hanno fatto della fiducia e della voglia di costruire un futuro migliore il loro credo, e che oggi sono state premiate, grazie alla disponibilità e alla fondamentale intenzione di collaborare dimostrata dal Campidoglio. Per parte nostra, abbiamo fatto e continueremo a fare tutto il possibile per restare al fianco dei lavoratori e per far sì che il servizio scolastico integrato nelle scuole di Roma Capitale, un'attività importante per i giovani della nostra città, sia efficiente al massimo", concludono Coppotelli e Diociaiuti. (Com)