Violenza: Majorino e Bocci, rammaricati per mancata discussione su mozione urgente

- "Con un po' di rammarico usciamo dall'Aula del consiglio regionale senza aver potuto discutere e votare la nostra mozione urgente che chiedeva un incremento delle risorse regionali per il contrasto alla violenza sulle donne, ma ci auguriamo che nella seduta di martedì prossimo maggioranza e Giunta regionale accettino le nostre richieste, rivolte in particolare agli importanti Centri antiviolenza e al loro funzionamento". Lo commentano Pierfrancesco Majorino e Paola Bocci, capogruppo e consigliera regionali del Pd, al termine della giornata d'Aula. La mozione, dopo essere stata presentata come "urgente" per espressa volontà dei proponenti, non è stata messa ai voti per la discussione nella stessa seduta odierna, ma è stata rinviata come ordinaria, quindi all'ordine del giorno del prossimo consiglio, dedicato a interrogazioni e mozioni. "Auspichiamo che nelle prossime ore ci sia la massima convergenza tra minoranza e maggioranza e maturi un testo condiviso per la prossima settimana. Noi ci proveremo fino all'ultimo, perché siamo convinti che, su questi temi, si debba andare uniti", concludono i due esponenti dem.(Com)