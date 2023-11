Fisco: Gusmeroli (Lega), stop maxi-acconto novembre, finalmente ora tasse si pagano a consuntivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un Paese dove per troppo tempo lo Stato ha chiesto soldi in anticipo, grazie alla Lega e alla maggioranza di centrodestra con questa manovra si cambia passo: per 3,5 milioni di autonomi, soprattutto professionisti e piccoli artigiani, stop al maxi-acconto di novembre, che da dopodomani si potrà rateizzare da gennaio a maggio 2024, oppure pagare in una sola soluzione il 16 gennaio". Lo ha detto Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo di Montecitorio nonché responsabile unità Fisco della Lega, intervenendo al convegno "Manovra 2024 - Maggioranza e Opposizione a confronto" organizzato da Confedilizia presso la sede nazionale di Via Borgognona a Roma. "Si tratta di un evento quasi 'epocale', perché per la prima volta da 50 anni metà delle tasse - per volumi d'affari fino a 170.000 euro - si pagherà ad anno concluso e reddito effettivamente percepito. Basta prestiti per pagare l'anticipo o sanzioni per chi non ci riesce. Una battaglia della Lega che porto avanti da tre anni, un passo in avanti sostanziale verso la riduzione e poi l'abolizione della ritenuta d'acconto che oggi dà finalmente respiro e liquidità a milioni di partite Iva e alle loro famiglie, senza gravare sulle casse dello Stato", ha concluso. (Rin)