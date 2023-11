Expo 2030: Masi (Fd'I), sfida difficile, Roma sia pronta per grandi appuntamenti internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sapevamo che la candidatura di Roma per Expo2030 sarebbe stata molto difficile e la vittoria più che incerta, ma la nostra città ha quasi tremila anni di storia, sa bene come riprendersi da una sconfitta". Lo dichiara in una nota il Consigliere di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina, Mariacristina Masi. "Per raggiungere lo scopo - aggiunge - c'è stato l'impegno di tutti, ma purtroppo non è stato sufficiente. Sarà necessario interrogarsi su cosa si sarebbe potuto fare meglio, ma adesso guardiamo avanti e con impegno cerchiamo di superare quel gap maturato in anni di malgoverno della città, per raggiungere altri importanti obiettivi. La Capitale deve dimostrare di essere pronta per i grandi appuntamenti internazionali. Non abbiamo mai fatto mancare il nostro appoggio per i provvedimenti tesi al miglioramento dell'immagine e incalzeremo ancora di più affinché si facciano quei passi obbligati per renderla all'altezza delle grandi metropoli del mondo. L'area di Tor Vergata è fondamentale, non solo per quel quadrante, per questo cercheremo di sollecitare il Sindaco e la Giunta a riqualificarla, coinvolgendo il territorio", conclude Masi.(Com)