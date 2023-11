Medio Oriente: Netanyahu, ogni morte di un civile è una tragedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele “non prende di mira i civili” nell'offensiva contro il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza”. Poiché “ogni morte di un civile è una tragedia, facciamo del nostro meglio per evitarlo”. Questa è “la differenza tra noi e chi combattiamo”. È quanto dichiarato dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Bild”. Il leader del partito conservatore Likud ha evidenziato che i “mostruosi barbari” di Hamas colpiscono volontariamente i civili. Durante l'attacco contro Israele del 7 ottobre, il gruppo che controlla la Striscia di Gaza “non ha bruciato accidentalmente i bambini, non ha violentato e ucciso donne in maniera accidentale”. Hamas ha fatto tutto questo “deliberatamente”. Netanyahu ha, infine, sottolineato: “Se non si riesce a distinguere tra il prendere di mira i civili e l’uso deliberato di civili come scudi umani, un doppio crimine di guerra commesso da Hamas, e le legittime azioni militari di Israele, allora si perde ogni bussola morale”. (Geb)