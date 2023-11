Sociale: Aurigemma, politica prenda esempio da volontariato e altruismo di Amso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da iniziative come quelle portate avanti da Amso, "associazione per l'assistenza morale e sociale negli istituti oncologici, fondata dai coniugi Gualino, improntate sul volontariato e sull'altruismo, rivolte ai pazienti oncologici e ai loro familiari, la politica deve prendere esempio". Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che ha visitato oggi Casa Amso a via Gaeta, a Roma. "La visita di oggi presso Casa Amso a via Gaeta a Roma, attiva dal 1995 - aggiunge - conferma l'importanza e il valore di queste attività: ad oggi i volontari dell'associazione sono 60, che assistono concretamente i malati, collaborando con l'Ifo. Amso fornisce anche un sostegno a livello morale, sia ai malati che ai loro familiari: una azione che denota sensibilità e grande umanità. Il loro è un lavoro e un contributo fondamentale e molto prezioso. Per questo, ribadisco, tali attività devono essere da stimolo per le istituzioni e la politica", conclude Aurigemma.(Com)