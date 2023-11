Expo 2030: M5s Lazio, fallimento attribuibile a tutti i livelli di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La votazione per Expo 2030 "che ha visto Roma arrivare addirittura al terzo posto, è la conseguenza di uno scarso impegno istituzionale attribuibile a tutti i livelli di governo, a partire da quello Meloni". Lo dichiara in una nota il gruppo del Movimento 5 stelle alla Regione Lazio. "Un risultato che ci pone senza ombra di dubbio come fanalino di coda a livello internazionale. L'Italia non è riuscita a farsi valere, oltre le peggiori aspettative. Di questo fallimento qualcuno dovrà assumersi le responsabilità", conclude il gruppo del M5s alla Regione Lazio.(Com)