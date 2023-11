Medio Oriente: Netanyahu, Hamas cerca di aumentare il numero delle vittime civili a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas “sta cercando deliberatamente di aumentare il numero delle vittime civili” nelle operazioni di Israele nella Striscia di Gaza. È quanto dichiarato dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Bild”. Il leader del partito conservatore Likud ha aggiunto che Israele aveva esortato la popolazione di Gaza a “spostarsi in zone sicure” prima dell'attacco contro il territorio palestinese. Tuttavia, Hamas ha fermato i suoi stessi concittadini “sotto la minaccia delle armi”, ha detto Netanyahu. Inoltre, lo Stato ebraico aveva creato “corridoi sicuri affinché i civili potessero lasciare la zona di combattimento”, ma “Hamas ha sparato su queste zone sicure”, ha affermato il premier, aggiungendo che, mentre il movimento islamista palestinese “cerca di aumentare deliberatamente il numero delle vittime civili, Israele sta tentando di fare tutto ciò che è in suo potere per ridurlo al minimo”. Pertanto, come infine dichiarato da Netanyahu, “se i leader occidentali non riescono a vedere che le cose stanno così, saranno loro i prossimi” obiettivi di Hamas. (Geb)