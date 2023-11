Medio Oriente: la tregua a Gaza vacilla, Cia e Mossad in Qatar per negoziare un'altra proroga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la proroga di due giorni della tregua umanitaria tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, la diplomazia è al lavoro per estendere ulteriormente il cessate il fuoco. Tuttavia, secondo un funzionario israeliano, lo Stato ebraico non è disposto a estendere la tregua oltre domenica (per una durata totale di 10 giorni). Il capo dell'agenzia di intelligence israeliana (Mossad), David Barnea, il capo della Cia, William Burns, il primo ministro qatariota, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e il capo dell'intelligence egiziana, Abbas Kamel, si sono incontrati a Doha, in Qatar, per discutere dell'ampliamento del gruppo di ostaggi da rilasciare dopo il completamento dell'accordo attuale e sulla possibilità di una "tregua di più giorni" tra Israele e Hamas. (segue) (Res)