Medio Oriente: la tregua a Gaza vacilla, Cia e Mossad in Qatar per negoziare un'altra proroga (2)

- Mentre proseguono i lavori attorno al tavolo dei negoziati, anche il processo di scambio di ostaggi israeliani detenuti dal gruppo islamista a Gaza e prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri di Israele continua. Alla fine dei sei giorni di tregua, è previsto il rilascio di 20 ostaggi israeliani in cambio di 60 prigionieri palestinesi. Nel frattempo, il ministero della Giustizia di Israele ha annunciato i nomi di 50 prigionieri palestinesi candidati al rilascio in caso di un'ulteriore estensione del cessate il fuoco in corso. Secondo quanto riferito dal quotidiano israeliano "Haaretz", l'elenco comprende Ahed Tamimi, una studentessa 22enne arrestata il 6 novembre scorso con l'accusa di incitamento alla violenza e sostegno al terrorismo. Circa 20 delle donne sulla lista sono cittadine israeliane. (segue) (Res)