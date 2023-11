Medio Oriente: la tregua a Gaza vacilla, Cia e Mossad in Qatar per negoziare un'altra proroga (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, gli equilibri della tregua vacillano. Tre ordigni esplosivi sono stati fatti esplodere accanto ai militari delle Forze di difesa israeliane (Idf) in due diverse località nel nord della Striscia di Gaza, violando l'accordo di cessate il fuoco. Secondo quanto riferito da un portavoce delle Idf, in un episodio i combattenti armati palestinesi hanno anche aperto il fuoco contro i militari israeliani, che hanno risposto sparando. Durante gli incidenti diversi soldati sono rimasti leggermente feriti. "In entrambi i casi, le truppe si trovavano in posizioni conformi al quadro della pausa operativa", hanno spiegato le Idf, per le quali si è trattato della "prima violazione significativa dell'accordo". (segue) (Res)