Medio Oriente: la tregua a Gaza vacilla, Cia e Mossad in Qatar per negoziare un'altra proroga (4)

Da parte sua, parlando al quotidiano "Bild", il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha affermato che Israele non ha "altra scelta che distruggere Hamas". Il leader del partito conservatore Likud ha dichiarato che, "se si vuole la pace, si deve distruggere Hamas, se si vuole la sicurezza, si deve distruggere Hamas, se si vuole un futuro diverso per israeliani, arabi, palestinesi e tutti gli altri, si deve distruggere Hamas". Il gruppo che controlla la Striscia di Gaza afferma infatti che "ripeterà il massacro" degli israeliani, "il peggiore contro il popolo ebraico dai tempi dell'Olocausto", ha detto Netanyahu. Per tale motivo, lo Stato ebraico "non ha altra scelta" che annientare Hamas, contro cui continuerà a lottare dopo la liberazione degli ostaggi presi dal movimento islamista palestinese il 7 ottobre.