Migranti: De Corato (Fd'I), con Dl più sicurezza nel Paese e più rapide le espulsioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione del disegno di legge in materia di immigrazione e protezione internazionale “sarà possibile garantire maggiore sicurezza su tutto il territorio nazionale e le nostre città, prima fra tutte Milano potranno tornare ad essere vivibili”. Lo comunica in una nota l'On. di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, sul Dl migranti in votazione oggi alla Camera. Le espulsioni degli immigrati irregolari pericolosi “saranno più rapide e più rapido sarà anche l'accertamento dell'età dei migranti minori non accompagnati. Questo consentirà di garantire una maggiore tutela solo a chi ne ha davvero diritto” aggiunge De Corato, specificando che nel Paese “non entreranno gli stranieri condannati per lesioni e mutilazioni genitali femminili. Finalmente, grazie all'intervento del Governo, sarà in sintesi più facile estromettere dal territorio nazionale tutti quei soggetti pericolosi che, negli ultimi anni, erano invece riusciti ad arrivare nelle nostre città e a rimanerci” spiega De Corato. “Non solo: i Comuni che ospitano gli hotspot per i migranti, visto l'incremento esponenziale dei costi, avranno giustamente un sostegno organizzativo e finanziario che permetterà, fino al 31 dicembre 2025, di non pagare la tassa dei rifiuti. Si prevede, inoltre, un aumento di unità del contingente dell'operazione "Strade Sicure". Un'operazione di grande efficacia come dimostrano i dati di Milano dove, nel 2009, proprio grazie a questa operazione, vi fu una diminuzione dei reati del 40 per cento. Il capoluogo lombardo, balzato agli onori delle cronache per essere la città più pericolosa d'Italia, grazie all'intervento di questo Governo potrà tornare ad essere una città normale. Auspico che la Magistratura applichi queste importanti e indispensabili norme grazie alle quali il nostro Paese, sono certo, potrà finalmente essere più sicuro” conclude De Corato.(Com)