Roma: prefetto si congratula con comandante carabinieri per operazione antidroga a Zagarolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha espresso al comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri di Roma, Marco Pecci, il profondo apprezzamento per l’operazione antidroga odierna, che ha consentito di smantellare un’associazione criminale, dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché all’autoriciclaggio, attiva nel territorio di Zagarolo, Valle Martella e Montecompatri, a sud est della Capitale. È quanto si legge in una nota della Prefettura di Roma. I militari dell’Arma dei carabinieri, questa mattina - spiega la nota - hanno portato ad esecuzione un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Roma, all’esito delle indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Frascati sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. L’operazione, ha permesso di trarre in arresto 13 persone, di cui 9 in carcere e 4 agli arresti domiciliari, e di ricondurre la gestione della predetta organizzazione criminale ad un giovane di 21 anni di origine sinti che, con la cognata e altri complici, effettuava attività di cessione delle sostanze stupefacenti ai terzi, organizzando turni di lavoro dalla tarda mattinata fino a tarda notte. In proposito, il prefetto - conclude la nota - sottolinea che l'alto livello di professionalità messo in campo dai carabineri è prova tangibile della determinazione nella lotta contro il crimine organizzato e tutte le attività illecite connesse al traffico di sostanze stupefacenti. (Com)