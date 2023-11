Medio Oriente: Netanyahu, incontro tra leader Hamas e ostaggi “apice del cinismo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro tra Yahya Sinwar, leader del movimento islamista palestinese Hamas, e gli ostaggi che il gruppo detiene nella Striscia di Gaza costituisce “l'apice del cinismo, il picco dell'ipocrisia”. È quanto dichiarato dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Bild”. Il leader del partito conservatore Likud ha denunciato la barbarie di Hamas nell'attacco contro Israele del 7 ottobre, bollando sia Sinwar sia il suo movimento come “i nuovi nazisti”. In questo contesto, l'incontro tra il leader di Hamas e gli ostaggi è “uno spettacolo, non significa nulla”, ha detto il premier. Per Netanyahu, il movimento islamista palestinese è infatti “responsabile di omicidio, è responsabile degli ostaggi e dovrà sopportarne le conseguenze perché è in gioco la nostra civiltà, l'intera questione del nostro futuro civilizzato”. Il primo ministro di Israele ha infine evidenziato come non si possa permettere che Hamas torni a colpire e come non si debba “cadere nella sua campagna di pubbliche relazioni”. (Geb)