Expo 2030: Tajani si congratula per vittoria Riad, presenteremo con orgoglio il Made in Italy

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha fatto le congratulazioni all’Arabia Saudita e all'omologo Faisal bin Farhan per l’assegnazione dell'Expo 2030 a Riad. In un post su X (ex Twitter), Tajani ha affermato: "Con la candidatura di Roma abbiamo promosso nel mondo l’Italia. Presenteremo con orgoglio il Made in Italy nel nostro padiglione a Riad come ad Osaka nel 2025". (Res)