Veneto: Zaia, storico accordo quadro con Confindustria Veneto Est

- Si è svolta oggi a Padova l'Assemblea generale pubblica di Confindustria Veneto Est, dove l'associazione ha stipulato un accordo quadro con la Regione. "Oggi in occasione dell'Assemblea generale pubblica di Confindustria Veneto Est - ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto - si è compiuto un passaggio che non è eccessivo definire storico. Per la prima volta una grande organizzazione imprenditoriale e una Regione, la regione Veneto, hanno sancito attraverso un accordo quadro un vero e proprio patto pubblico-privato per lavorare assieme alla creazione di soluzioni abitative a costi sostenibili per i lavoratori, come giovani famiglie o provenienti dall'estero, per l'attrazione di investimenti esteri, per la logistica e mobilità. L'impresa chiede nell'interesse di tutti, l'istituzione regionale risponde presente. E' nata una gran bella squadra". Zaia si è detto "certo che il lavoro che andiamo a cominciare sarà fruttuoso e innovativo, perché mettere in campo una task force come quella formata da imprenditori e Regione è una scelta nell'interesse di entrambi e soprattutto dei lavoratori e dei cittadini. Con una caratteristica che non deve mai mancare: l'assoluta concretezza". "Concretezza che non mancherà – ha poi aggiunto – perché nell'accordo abbiamo previsto l'istituzione di una cabina di regia, alla quale parteciperanno gli attori istituzionali, economici e sociali. Non per parlare, ma per monitorare i progetti avviati, trovare nuovi ambiti di interesse comune e soprattutto garantire un'efficace attuazione delle attività, anche in relazione alla messa a terra dei finanziamenti del Pnrr". "In questa nuova sfida – ha concluso Zaia – la Regione è pronta a investire tutte le energie possibili, da subito e per tutto il tempo che sarà necessario. Per costruire virtuosamente assieme a chi produce un futuro di sviluppo per l'industria, per la società civile, per i lavoratori e tutti i cittadini veneti". (Rev)