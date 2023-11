Governo: Meloni presiede riunione Comitato interministeriale per la Cyber sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha presieduto oggi il Comitato Interministeriale per la Cybersicurezza Cic, che vede la partecipazione del Sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica Assm, e delle Amministrazioni di governo centrale con competenze in ambito cyber. Nel corso della riunione dell'organismo, la cui composizione e i relativi compiti sono definiti dal decreto-legge istitutivo dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Acn, è stato valutato l'attuale stato di sicurezza cibernetica alla luce della delicata situazione geopolitica internazionale relativa ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente, a seguito dei quali si è registrato un incremento degli attacchi informatici e dell'attivismo hacker indirizzato anche verso siti istituzionali. I lavori del Cic - cui hanno partecipato, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, anche il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, e il Direttore del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, Elisabetta Belloni - hanno messo a fuoco e precisato le misure di salvaguardia digitali necessarie per assicurare la migliore protezione nell'attuale contesto delle infrastrutture critiche ed essenziali dell'Italia. (Rin)