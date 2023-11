Roma: prefetto, operazione Questura contro truffe ad anziani di grande importanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È di grande importanza, per la tutela dei più deboli e la riaffermazione della legalità, l’operazione delle donne e degli uomini della Questura di Roma e della Polizia locale di Roma Capitale, che ha consentito di arrestare diverse persone dedite alle truffe in danno degli anziani". Lo dichiara in una nota il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, che ha inteso sottolineare quanto siano insidiose e riprovevoli queste truffe, che oltre a comportare importanti danni economici, feriscono le persone nella loro dignità e spesso producono un grave senso di disagio e di insicurezza, con pesanti conseguenze anche sulla salute degli anziani. (Com)