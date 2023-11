Medio Oriente: fonti stampa, nessuna proposta di estendere tregua per più di 10 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'estensione della tregua temporanea nella Striscia di Gaza per più di dieci giorni non è stata discussa durante i negoziati, ma Israele "potrebbe essere aperto all'idea". E' quanto riferito da una fonte diplomatica anonima al sito web di notizie israeliano "Ynet". "Se ci sarà una proposta concreta, il gabinetto la prenderà in considerazione, ma non c'è stato nulla del genere. Se vedremo che si tratta di una proposta seria, la esamineremo", ha dichiarato la stessa fonte. (Res)