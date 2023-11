Roma: presidente Municipio XV, da domani ultima fase cantiere via Braccianese Città Metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come appena comunicato da Città Metropolitana Roma, a partire dalla giornata di domani, mercoledì 29 novembre, sarà avviata l'ultima fase delle lavorazioni da parte di Areti per il passaggio dei cavi su Via Braccianese altezza incrocio con Via della Stazione di Cesano e Via di S. Maria Galeria. Così in una nota il presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati. "Come richiesto dal Municipio, gli interventi, che salvo imprevisti si concluderanno a metà dicembre, saranno eseguiti esclusivamente nella fascia oraria 10-16 in modo da garantire la regolarità della viabilità nelle ore di maggior traffico, sia in entrata che in uscita da Roma. Il transito sarà regolato da movieri e il cantiere verrà rimosso quotidianamente al termine della fascia oraria prevista per i lavori. Al termine degli interventi sarà possibile procedere con la completa asfaltatura di Via della Stazione di Cesano, su cui non si interveniva da anni. Queste ultime lavorazioni rientrano nella programmazione fatta dal Municipio con tutte le società che sono dovute intervenire su questo stesso tratto di strada proprio per evitare che dopo l'asfaltatura definitiva si rendessero necessari ulteriori interventi di scavo", conclude Torquati. (Com)