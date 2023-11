Montenegro-Ue: ministro Interno Saranovic incontra Varhelyi, siamo sulla strada giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno montenegrino Danilo Saranovic ha incontrato a Bruxelles il commissario europeo all'Allargamento Oliver Varhelyi. "Saranovic mi ha assicurato che il Montenegro è di nuovo sulla strada giusta. Le questioni irrisolte nei capitoli 23 e 24 saranno affrontate una per una, sotto la responsabilità del ministero. La lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e la sicurezza dei nostri confini sono le priorità chiave. Il nostro forte supporto è solido", ha scritto Varhelyi in un post sulla piattaforma X (ex Twitter) dopo l'incontro. (Seb)