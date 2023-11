Industria: Procacci (Avio Aero) su Città Aerospazio, esempio concreto di colalborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avio Aero è da sempre dedicata alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie innovative per ridefinire il futuro del volo. La collaborazione con le altre realtà del territorio è parte del nostro Dna e della nostra storia di oltre 115 anni. La Città dell'Aerospazio è l’esempio concreto di come la collaborazione sia l’unica risposta possibile per avere successo. Lo ha affermato il ceo di Avio Aero Riccardo Procacci durante la presentazione della Città dell'aerospazio a Torino. "Siamo pertanto orgogliosi di contribuire a questo progetto, che mi auguro un giorno possa diventare una nuova Silicon Valley per l’aerospazio, proprio qui: a Torino, in Piemonte", ha concluso. (Rpi)