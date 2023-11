Expo 2030: vince l'Arabia Saudita con Riad, Roma è terza e si ferma a 17 voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita con Riad si è aggiudicata la competizione per Expo 2030 al primo turno delle votazioni nella 173ma Assemblea generale del Bureau international des expositions, a Parigi, ottenendo due terzi dei consensi pari a 119 voti su 182 Paesi votanti. Con 29 voti Busan, città della Sud Corea, si è classificata seconda e Roma, Capitale dell'Italia, è arrivata terza fermandosi a 17 voti. La delegazione dell'Arabia Saudita ha annunciato una festa per questa sera a Place Vendome. Nel corso della giornata, a partire dalle 14:30, i tre Paesi in gara hanno avuto 20 minuti a testa per presentare il progetto. Per Roma sono intervenute tre testimonial: Trudy Styler, Bebe Vio e Sabrina Impacciatore. Il tennista Jannik Sinner ha inviato un filmato. L'intervento principale è stato quello del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la quale in un videomessaggio, ha invitato a "votare Roma" perché "significa anche creare una piattaforma per la gioventù di tutto il mondo, per studiare insieme e avviare nuove imprese insieme. Iniziative di ogni genere, start-up, nuovi progetti di ricerca, soluzioni innovative, in un formato ibrido, fisico e digitale", ha affermato. (segue) (Rer)