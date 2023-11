Pnrr: Ronzulli (FI), premiata la serietà del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo le modifiche al Pnrr approvate dalla Commissione europea, arrivano oggi il via libera al pagamento della quarta rata del Piano, unico Paese dell'Unione a raggiungere questo traguardo, e il riconoscimento pubblico da parte della presidente von der Leyen sull'ottimo lavoro svolto dal governo". Lo afferma la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli (FI). "La serietà, la coerenza e la competenza pagano. Se ne facciano una ragione quanti, a sinistra, non hanno perso occasione per screditare il nostro governo, tifando per il fallimento dell'Italia e sperando nel mancato arrivo di fondi indispensabili per il futuro del Paese. Avanti così", conclude. (Rin)