Finlandia: Stoltenberg, Russia usa migranti per esercitare pressione su alleati Nato, ma non ci riuscirà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento della pressione migratoria ai confini con la Finlandia da parte della Russia è un altro esempio di come Mosca sta usando molti strumenti per fare pressione sui Paesi vicini. A dirlo il segretario generale della Nato. Jens Stoltenberg nella conferenza stampa al termine della prima giornata di riunione dei ministri degli Esteri Nato di Bruxelles. "Li abbiamo visti usare l'energia, i cyberattacchi, diversi tipi di operazioni clandestine per cercare di minare le nostre democrazie e abbiamo visto la loro presenza e il tentativo di minare alcuni dei governi dei Balcani occidentali, non ultimo quello del Montenegro, alcuni anni fa", ha detto. "Il fatto che la Russia stia usando la migrazione come strumento è un altro esempio del tentativo di fare pressione sui vicini alleati della Nato. Ma non ci riuscirà, perché siamo uniti e ci sosteniamo a vicenda", ha aggiunto. "Accolgo con favore la decisione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Frontex, di sostenere e assistere la Finlandia", ha poi dichiarato. "Non è stata richiesta una maggiore presenza della Nato. Il controllo delle frontiere è qualcosa che gli alleati stessi devono fare. Anche se a volte sosteniamo le agenzie dell'Ue, sono assolutamente fiducioso che la Finlandia sia in grado di occuparsene da sola e confido che abbia preso la decisione giusta quando si tratta di controllare le frontiere", ha concluso. (Beb)