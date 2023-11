Fvg: assessore Finanze, 800 progetti già finanziati per Por-Fesr 21-27

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ottocento progetti già finanziati e oltre 70 milioni di contributi approvati su più di 150 milioni di euro messi in campo sui primi bandi. Sono i numeri della programmazione Por-Fesr 21-27 comunicati oggi pomeriggio a Udine dall’assessore alle Finanze, Barbara Zilli, nel corso della riunione del Comitato di sorveglianza Por-Fesr, Vista la complessità della programmazione, la Regione, ha spiegato Zilli, ha scelto di irrobustire questi numeri “mettendo a disposizione 145 milioni di euro per anticipare il finanziamento dei bandi. Tra i fondi regionali e quelli della Programmazione, il quadro generale ruota attorno ai 510 milioni di euro e assicura il volano necessario per il raggiungimento dei target europei”. Secondo l’assessore quelle messe in campo “sono azioni mirate a far partire in tempi brevi gli investimenti sul territorio con le risorse necessarie, mettendoli in sicurezza. Gli ottimi risultati della programmazione appena conclusa e le ottime prospettive di quella appena iniziata – ha concluso Zilli – sono frutto di un intenso, proficuo ed efficace lavoro di squadra, al quale contribuiscono le strutture regionali responsabili dell'attuazione delle singole parti di cui il Programma si compone, il partenariato e l'Autorità di gestione”. (Frt)