Expo 2030: Borghi (Iv), figuraccia galattica di Meloni e Gualtieri

- "La sconfitta di Roma sull'Expo è una figuraccia galattica sia di Gualtieri che di Meloni. Perdere ci sta. Ottenere solo 17 voti dimostra una irrilevanza che l'Italia non merita. I sovranisti non sono credibili a livello internazionale, ormai è chiaro a tutti. E il Campidoglio deve darsi una mossa, perché questa Amministrazione non funziona". Lo scrive sui suoi canali social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva. (Rin)