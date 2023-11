Medio Oriente: Erdogan esprime condoglianze a Guterres per membri Onu morti a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha espresso oggi le sue condoglianze al segretario generale Onu, Antonio Guterres, per gli oltre 100 membri del personale delle Nazioni Unite che hanno perso la vita "negli attacchi israeliani a Gaza". Lo ha riferito la presidenza turca su X (ex Twitter), secondo cui Erdogan e Guterres hanno avuto un colloquio telefonico in vista della riunione del Consiglio di sicurezza Onu su Gaza di domani. Durante la telefonata, il presidente turco ha osservato che "la visita di persona di Guterres al valico di Rafah è stata utile poiché ha attirato l'attenzione della comunità internazionale sul problema", si legge su X. Erdogan ha inoltre sottolineato che "Israele, che continua a calpestare apertamente il diritto internazionale, il diritto bellico e il diritto umanitario davanti alla comunità internazionale, deve essere chiamato a rispondere" dei crimini commessi. (Tua)