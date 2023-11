Napoli: firmato protocollo per tutela e valorizzazione beni culturali della Diocesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un protocollo per promuovere iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali nella disponibilità della Curia arcivescovile di Napoli, che costituiscono una parte importante del ricco e diffuso patrimonio storico e artistico del centro storico di Napoli, già dal 1995 inserito nella lista del Patrimonio Unesco: è stato firmato oggi, a Napoli, nel Palazzo arcivescovile in Largo Donnaregina. Il protocollo vede impegnati la procura di Napoli, l’Arcidiocesi di Napoli e la Soprintendenza archeologia, Belle arti e paesaggio. Presenti alla firma il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, l'arcivescovo Domenico Battaglia e il direttore generale avocante della Soprintendenza Luigi La Rocca. Presente il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il protocollo intende dare attuazione a quanto previsto dall’art. 9 della Costituzione e alle disposizioni del codice dei Beni culturali, nonché all’intesa firmata il 26 gennaio 2005 tra il ministro per i Beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche. Alla luce di tale normativa, è apparso interesse comune della procura, della diocesi e della Soprintendenza prevedere forme di collaborazione con reciproco scambio di informazioni e interventi condivisi, al fine di giungere a una gestione dei beni d’interesse archeologico, artistico e storico di proprietà della Diocesi e degli altri enti ecclesiastici sottoposti alla vigilanza dell’Ordinario che sia ispirata a criteri di legalità e trasparenza, offrendo supporto metodologico ad attività di conservazione, tutela e valorizzazione dei beni architettonici e culturali, anche in relazione al loro valore simbolico. (segue) (Ren)