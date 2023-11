Napoli: firmato protocollo per tutela e valorizzazione beni culturali della Diocesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tal fine verranno assicurati, grazie al protocollo in oggetto, un costante scambio informativo e una reciproca collaborazione finalizzati prioritariamente: al contrasto delle condotte illecite di occupazione di immobili di proprietà della Diocesi di particolare interesse storico e artistico; al contrasto delle attività edilizie e urbanistiche abusive, che incidano con particolare gravità sulla staticità dei beni e siano fonte di pericolo per la pubblica o privata incolumità, e/o che rappresentino gravi forme di compromissione alla fruizione pubblica del bene o che ne determinino una grave compromissione del valore storico e artistico; al contrasto delle azioni di danneggiamento, devastazione e saccheggio di immobili o di oggetti d’arte o di interesse storico, artistico e archivistico di proprietà della Diocesi; alla ricognizione dei beni storici e artistici oggetto di sequestro penale nel corso degli anni e affidati in giudiziale custodia alla Soprintendenza o a locali e depositi della Diocesi. Di tali beni si procederà, previo puntale inventario, alla verifica dell’attuale stato giuridico, accertando se agli originari provvedimenti di sequestro e affidamento in custodia siano conseguiti i relativi provvedimenti di assegnazione e confisca; all’analisi degli atti giudiziari non coperti da sequestro investigativo e dei documenti di archivio nella disponibilità delle parti per risalire all’originaria provenienza dei beni tuttora in deposito; a una ricognizione dello stato di spoliazione avente ad oggetto i principali monumenti sottoposti a vincolo da parte della Soprintendenza. Per la piena attuazione del protocollo, i referenti delle opportune attività di coordinamento sono individuati nelle persone del procuratore della Repubblica Nicola Gratteri e del procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli, del coordinatore del servizio giuridico, Francesco Greco, del direttore Ufficio beni culturali - Delegato arcivescovile per i rapporti con la Soprintendenza Giacomo Equestre, Luigi La Rocca e dell’architetto Sara Orabona per la Soprintendenza. (Ren)