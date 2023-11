Imprese: Cdp, a Milano "Eyes on a sustainable future" in concomitanza con Cop28

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In concomitanza con la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la COP28 di Dubai, si terrà l’evento "Eyes on a sustainable future", organizzato da Cassa depositi prestiti in programma il prossimo 4 dicembre dalle 11 alle 13 a Palazzo Mezzanotte. L’incontro offrirà un'importante occasione di confronto sulle sfide della sostenibilità e il ruolo della finanza per la transizione Esg tra i vertici dei principali Istituti Nazionali di Promozione europei. Istituzioni che, con un patrimonio complessivo di oltre 2.700 miliardi di euro, svolgono un ruolo cruciale nel finanziare investimenti per la crescita sostenibile e inclusiva dell'Europa. Parteciperanno, tra gli altri, il Presidente Giovanni Gorno Tempini e l'Amministratore Delegato Dario Scannapieco.(Com)