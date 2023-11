Cop28: il ritorno del maestro Giovanni Allevi con un inedito a Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande attesa per il ritorno del maestro Giovanni Allevi, compositore amato in tutto il mondo, già European Ambassador di Earth Day a Cop26, e iconica voce delle nuove generazioni nella lotta al cambiamento climatico alla Cop28 di Dubai. Il suo inedito - girato davanti al Colosseo illuminato in occasione della scorsa Youth4Climate – verrà proiettato nel padiglione italiano organizzato dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, all'interno di un programma ricco di eventi. In particolare il video sarà proiettato l'8 dicembre nella giornata che la Cop dedicherà alle giovani generazioni. L'obiettivo è di rivolgere un pensiero speciale ai giovani di tutto il mondo impegnati nella lotta al cambiamento climatico. In vista della Cop28 di Dubai, per oltre due mesi, Earth Day Italia e il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica hanno dato vita a una serie di iniziative in favore delle generazioni più giovani. Un intenso programma costruito intorno alla Youth4Climate organizzata in ottobre a Roma dal Mase in collaborazione con le Nazioni Unite. Tra i momenti più significativi un “Hackathon Mondiale” che ha coinvolto rappresentanze di giovani dai cinque continenti e che, in occasione del Festival Digitale popolare di Torino, ha visto la partecipazione del ministro Pichetto Fratin, al quale è stato consegnato un documento conclusivo da presentare alla Cop28. Altro momento suggestivo quello fortemente voluto dal ministro Pichetto al Colosseo. Qui il messaggio di pace dei giovani della Youth4Climate è stato rilanciato a livello globale con l'illuminazione straordinaria del monumento più famoso del mondo avvenuta grazie alla collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo. I giovani della Youth4Climate hanno potuto inviare messaggi ai loro coetanei di tutti i continenti, confrontandosi sui progetti e le azioni da intraprendere per una transizione giusta e sostenibile. Di grande impatto, inoltre, la Mostra Evento all'interno di Palazzo Valentini a Roma, realizzata dal famoso Street Artist Moby Dick, da sempre attento alla tutela della Biodiversità con un particolare impegno sulla difesa del mondo animale. (Com)