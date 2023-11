© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiediamo alla politica "di avere lo stesso coraggio - per attuare quelle grandi riforme necessarie per lo sviluppo - che abbiamo avuto noi nel prendere decisioni difficili ma necessarie, che ci hanno portato fino a qui”. Lo ha affermato Leopoldo Destro, presidente di Confindustria Veneto Est, aprendo l’Assemblea nazionale della confederazione, in corso a Padova. (Rin)